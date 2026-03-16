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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Pfleger

Hemer (ots)

Am 13.03, gegen 16:00 Uhr, gab sich ein männlicher Tatverdächtiger gegenüber eines 91-jährigen Hemeraner an der Wohnungstür als Pfleger aus. Er gelangte so in die Wohnung des Opfers. Der Opfer kam die Situation merkwürdig vor und er kontaktierte umgehend eine Angehörige. Der Unbekannte verließ daraufhin die Wohnung. Im Nachgang stellte er fest, dass seine Bauchtasche mit seiner Geldbörse entwendet wurde. Der Tatverdächtige soll ca. 30 Jahre alt, 180-188 cm groß und schlank sein. Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372/91990 entgegen. Die Polizei warnt vor Betrügereien an der Haustür. Immer wieder geben sich Täter z.B. als Pflegepersonen oder falsche Handwerker aus und versuchen so unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung ihrer Opfer zu bekommen. Die Polizei rät zu gesunder Skepsis, insbesondere bei unangekündigten Besuchen. Lassen Sie die Personen sich ausweisen oder fragen Sie ggf. selbst beim vermeintlichen Unternehmen nach. Geben Sie niemals persönliche Daten preis und übergeben Sie keine Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110 oder bitten Sie Angehörige oder Nachbarn um Hilfe.(Bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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