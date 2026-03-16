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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots)

1. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße,
Zeit			14.03.2026, 9:55 bis 12:05 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	675,
Verwarngeldbereich 	17,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	74 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Hemer, Altenaer Straße,

Zeit 14.03.2026, 12:35 bis 14:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 350, Verwarngeldbereich 21, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 76 statt 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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