POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei fahndet nach einer Frau, die im Verdacht steht, in einem Geschäft in Lüdenscheid hochwertige Lego-Sets gestohlen zu haben. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sie zu identifizieren, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Das Foto ist hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/197822 Wer kennt die Frau? Hinweise bitte an die Polizei in ...

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