Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer (ots)
1. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 14.03.2026, 9:55 bis 12:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 675, Verwarngeldbereich 17, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Hemer, Altenaer Straße,
Zeit 14.03.2026, 12:35 bis 14:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 350, Verwarngeldbereich 21, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 76 statt 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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