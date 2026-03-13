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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlicher Ladendiebin

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die im Verdacht steht, in einem Geschäft in Lüdenscheid hochwertige Lego-Sets gestohlen zu haben. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sie zu identifizieren, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Das Foto ist hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/197822 Wer kennt die Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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