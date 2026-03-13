PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kunstdiebe in Arztpraxis

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zwei Gemälde aus dem Flur einer Arztpraxis an der Hauptstraße gestohlen. Zeugen beobachteten zwei Männer beim Wegtragen. Sie sollen beide zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Einer von ihnen hat eine Glatze und trug eine blaue Jacke. Der andere trug eine dunkle Jacke. Zum Tatzeitpunkt standen zwei schwarze Kastenwagen vor der Praxis. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
