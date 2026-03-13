Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kundin auf dem Supermarkt-Parkplatz bestohlen

Balve (ots)

Eine 70-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgelenkt und bestohlen. Zwischen 12.50 und 13.10 Uhr verlud sie auf dem Parkplatz an der Hönnetalstraße ihre Einkäufe. Während sie am Kofferraum stand, wurde sie von einer männlichen Person in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte brach das Gespräch relativ abrupt ab und entfernte sich. Die Seniorin stellte fest, dasss die Rückbank ihres Fahrzeugs umgeklappt wurde, offenbar, um von innen an den Kofferraum zu gelangen. Denn aus der dort stehenden Einkaufstasche war die Geldbörse verschwunden. Umgehend machte sie sich auf den Weg zur Sparkasse, um ihre mit abhanden gekommene Bankkarte sperren zu lassen. Doch die Täter waren bereits um 13.13 Uhr am Geldautomaten und hatten eine hohe Geldsumme abgebucht. Die Polizei kontrollierte Videoaufnahmen und warnt erneut vor Taschendieben. Beim Beladen von Fahrzeugen sollte man zur Sicherheit die anderen Türen abschließen. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Beim Eingeben der PIN an der Kasse sollte man die andere Hand über die Tastatur halten, damit niemand die Eingabe beobachten kann. (cris)

