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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zum folgendem herausragenden Verkehrsunfall:

Altena:

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Altena, Bahnhofstraße, am Freitag, 13.03.2026, 16.05 Uhr.

Zur genannten Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Iserlohn mit seinem Pkw die Bahnhofstraße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend auf Höhe des Hauses Nr. 65 a frontal mit einem in der Gegenrichtung am Seitenrand geparkten Pkw. In dem geparkten Pkw befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Insassen, eine 52 Jahre alte Frau aus Werdohl sowie ein 53 Jahre alter Mann aus Altena. Die beiden Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mittels RTW dem St. Elisabeth Hospital in Iserlohn zugeführt. Der Unfallverursacher selbst wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und mittels RTW dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnhofstraße musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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