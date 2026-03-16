Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Märkischer Kreis (ots)

1. Messstelle Iserlohn-Lössel, Lösseler Straße,

Zeit 13.03.2026, 7:10 bis 8:05 Uhr,

Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 124, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener OrtOrtschaft, Fahrzeugart PKW , Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße,

Zeit 13.01.2026, 8:45 bis 10:35 Uhr,

Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 24, Verwarngeldbereich 21, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 76 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde K.

3. Messstelle Iserlohn-Drüpplingsen, Drüpplingser Straße,

Zeit 13.03.2026, 12:05 bis 13:35 Uhr,

Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 400, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 96 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HG.

4. Messstelle Hemer-Bredenbruch, Ihmerter Straße, Zeit 13.03.2026, 14:05 bis 15:55 Uhr, Art der Messung: Radar , Gemessene Fahrzeuge 155, Verwarngeldbereich 22, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

5. Messstelle Iserlohn, Leckingser Straße,

Zeit 13.03.2026, 16:40 bis 18 Uhr,

Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 75, Verwarngeldbereich 3, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK,

6. Messstelle Halver, Langenscheid,

Zeit 13.03.2026, 13:51 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 86, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde RS.

7. Messstelle Schalksmühle, Hälverstraße, Zeit 13.03.2026, 15:34 bis 17:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 235, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde LDS.

8 Messstelle Schalksmühle, Klagebach,

Zeit 13.03.2026, 17:19 bis 18:50 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 262, Verwarngeldbereich 29, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 77 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

9. Messstelle Lüdenscheid, Südstraße,

Zeit 14.03.2026, 7:40 bis 09:35 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 62, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 44 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

10. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße,Zeit 14.03.2026, 09:55 Uhr bis 11:35 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 671, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 68 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

11. Messstelle Lüdenscheid, Lennestraße, Zeit 14.03.2026, 11:40 bis 14:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 965, Verwarngeldbereich 33, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 70 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

12. Messstelle Lüdenscheid, Altenaer Straße, Zeit 15.03.2026, 9:28 bis 14:01 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 757, Verwarngeldbereich 57, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 82 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.

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