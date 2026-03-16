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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Hundebiss: Polizei sucht den Zeugen, der die andere Hundehalterin verfolgt hat

Hemer (ots)

Bezugsmeldung vom 27. Februar - Zeugensuche nach tödlichem Hundebiss und Schlägen durch unbekannte Hundehalterin

Nach dem tödlichen Hundebiss oberhalb des Sauerlandparks sucht die Polizei weiter nach Zeugen, insbesondere nach einem Mann, der die flüchtende Hundebesitzerin noch ein Stück verfolgt hat. Am 24. Februar gegen 17.40 Uhr war die Frau mit ihrem Hund an den Hundewiesen, nahe der Entenskulptur, spazieren gegangen. Ihr Hund wurde von einem anderen Hund attackiert und totgebissen. Die Frau bekam einen Schlag der anderen Hunde-Besitzerin, als sie versuchte, ihren Hund zu verteidigen. So gab sie es bei der Polizei zu Protokoll. Ein Beobachter der Szene rannte der flüchtenden Halterin ein Stück nach. Die Polizei bittet diesen Mann, sich als Zeuge zu melden unter Telefon 02372/9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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