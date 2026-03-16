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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus
Falscher Bankmitarbeiter
Kabeldiebe

Lüdenscheid (ots)

Am 13.03.2026, zwischen 17:00 und 21:05 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Terassentür eines Einfamilienhauses an der Paracelsusstraße auf und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der 02351/91990 entgegen.

Am 14.03.2026, gegen 13:00, wurde eine 79-jährige Lüdenscheiderin Opfer eines Diebstahls. Zuvor hatte sich ein unbekannter Täter am Telefon als falscher Bankmitarbeiter ausgegeben. Er teilte ihr mit, dass er im Anschluss vorbeikommen werde, um ihre Debitkarte auszutauschen. Als der Unbekannte im Anschluss an ihrer Wohnanschrift erschien, übergab sie ihm diese. Der Tatverdächtige sei zwischen 20 und 25 Jahren gewesen, ca. 170-180 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug ein dunkles Basecap und einen braunen Pullover. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der 02351/91990 entgegen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Die Polizei rät zu einer gesunden Skepsis gegenüber Fremden. Lassen Sie die Personen sich ausweisen. Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon heraus und übergeben Sie keine Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter der 110. (Bu)

Die Baustelle an der neuen Rahmedetalbrücke, oberhalb der Altenaer Straße, war in der Nacht zum Freitag erneut Tatort eines Kabeldiebstahls. Die Täter durchtrennten mehrere Stromkabel und verluden ein bereitliegendes, etwa 100 Meter langes Kupferkabel. Allein das wiegt rund eine Tonne. Die Polizei bittet um Hinweise auf Lkw-Verkehr in der Zeit zwischen 18 und 7 Uhr unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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