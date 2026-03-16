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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhütte

Werdohl (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28.02.2026 bis 14.03.2026 brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins an der Straße Hesewinkel auf. Diebesgut machten die Täter offensichtlich nicht. Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter der 02392/93990 entgegen. (Bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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