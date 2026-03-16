Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Werdohl (ots)
1. Messstelle Werdohl-Kleinhammer, Rutenpaul, Zeit 16.03.2026, 7:52 bis 10:12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 256, Verwarngeldbereich 40, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 54 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Werdohl, Plettenberger Straße, Zeit 16.03.2026, 10:42 bis 11 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 71, Verwarngeldbereich 1, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Werdohl-Ütterlingsen, Ütterlingser Straße, Zeit 16.03.2026, 11:27 bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 103, Verwarngeldbereich 0, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 54 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
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