POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots) - Am 13.03, gegen 16:00 Uhr, gab sich ein männlicher Tatverdächtiger gegenüber eines 91-jährigen Hemeraner an der Wohnungstür als Pfleger aus. Er gelangte so in die Wohnung des Opfers. Der Opfer kam die Situation merkwürdig vor und er kontaktierte umgehend eine Angehörige. Der Unbekannte verließ daraufhin die Wohnung. Im Nachgang stellte er fest, dass seine Bauchtasche mit seiner Geldbörse entwendet wurde. Der Tatverdächtige soll ca. 30 Jahre alt, ...

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