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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau randaliert

Plettenberg (ots)

Gestern Abend wurde eine 29-Jährige in Gewahrsam genommen. Um kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei bereits durch Bürger zur Schranhorststraße gerufen. Dort hatte sie offenbar eine Glasflasche zerdeppert und für Aufsehen gesorgt. Trotz erfolgter Ansprache durch die Beamten kam es 18.30 Uhr zu erneuten Anrufen. Dieses Mal führte es die Polizei zur Seydlitzstraße. Die aufgebrachte Plettenbergerin beleidigte die eintreffenden Beamte als Hurensöhne, Arschlöcher und Bastarde. Sie habe um sich gespuckt und immer wieder die Straße betreten, es erfolgte die zuvor bereits angedrohte Ingewahrsamnahme. Dabei leistete sie Widerstand, indem sie nach den Beamten trat. Das Ergebnis ist ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand. Es folgte ein Aufenthalt im Polizeigewahrsam. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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