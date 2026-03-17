Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Vandalen

Iserlohn (ots)

Aus einer Tiefgarage Am Hilborn wurden in der Nacht zum Montag zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike vom Typ Hardnine 7 und ein klassisches, schwarzes Mountainbike vom Typ Avalanche 3.0. Einen weiteren Diebstahl gab an der Gutenbergstraße. Aus einer Fahrradgarage in einem Parkhaus wurden ebenfalls Moutainbikes gestohlen. Abhanden gekommen sind ein schwarzes Cube sowie ein blau/silbernes Cannondale. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genauer eingrenzen, die Tat könnte auch bereits einige Wochen zurückliegen.

Am Wochenende wurde in das Feuerwehr-Gerätehaus in Hennen eingebrochen. Sie öffneten die Rolltore der Fahrzeuge und entwendeten mehrere Stihl-Kettensägen sowie Verlängerungskabel. Auch ein Schrank und ein Umkleideraum wurden durchwühlt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Freitag oder Samstag wurden eine Skulptur auf dem Vorplatz des Stadtbahnhofs sowie das Bahnhofsgebäude mit Lackfarbe besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

An der Hagener Straße wurde in der Nacht zum Montag ein Pkw zerkratzt. Zwischen Samstag- und Montagnachmittag zerkratzten Unbekannte an der Straße Zum Engelskamp einen Pkw rundherum. Außerdem hing ein Zettel an der Windschutzscheibe mit dem Hinweis "Parken verboten". Die Pkw-Halter erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

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