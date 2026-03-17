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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe gesucht

Schalksmühle (ots)

Diebe haben am Wochenende an einer der Autobahnbaustellen bei Winkeln einen Container aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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