Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Vermisster 12-Jähriger: Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Eschershausen/Celle. Die Polizei sucht weiterhin nach dem vermissten 12-jährigen Alvin S. aus Kirchwalsede.

Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6230683

Der Junge hatte sich Anfang März gemeinsam mit mindestens einem weiteren Jugendlichen entgegen der Absprachen aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe entfernt und sich anschließend eigenständig zum Hauptbahnhof Hannover begeben. Dort verliert sich seine Spur.

Nach derzeitigem Stand wird nicht von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Es besteht die Vermutung, dass sich der Junge im familiären Umfeld, möglicherweise in Celle oder Eschershausen, aufhalten könnte.

Aufgrund der Gesamtumstände besteht eine Gefahr für das Kindeswohl.

Die Polizei bittet deshalb auch weiterhin Zeuginnen und Zeugen, insbesondere aus den genannten Regionen, um Hinweise zum Aufenthaltsort von Alvin S. unter dem Polizeinotruf 110.

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