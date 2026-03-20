Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Verkehrsunfall: 66-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. Gestern Nachmittag gegen 17.40 Uhr kam es auf der K 210 zwischen Rosebruch und Bellen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Autofahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem VW Phaeton die Strecke in Richtung Bellen, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Aufprallwucht war so erheblich, dass der Baum umstürzte und das Fahrzeug total beschädigt wurde. Der 66-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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