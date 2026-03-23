Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss im Landkreis

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sottrum/Stuckenborstel: Unfall mit 1,2 Promille

Am Samstagnachmittag gegen 13.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 65-jährige Frau kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Carport im Neuenlander Weg. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau blieb unverletzt.

Visselhövede: Unfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Bereits am Freitagabend gegen 22.35 Uhr kam es in der Nindorfer Straße zu einem Unfall. Ein 25-jähriger Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Fiat und kollidierte mit einem geparkten Wohnmobil sowie einer Mauer. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Elsdorf: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 13.26 Uhr meldete ein Zeuge die auffällige Fahrweise einer 58-jährigen VW-Fahrerin. Polizeikräfte kontrollierten die Frau im Frankenbosteler Weg. Sie stand mit 2,63 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Während der Maßnahmen leistete sie Widerstand. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

BAB 1/Tiste: Fahrt mit beschädigtem Fahrzeug unter Alkohol

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr meldeten Zeugen einen Renault mit geplatztem Reifen und unsicherer Fahrweise auf der Rastanlage Ostetal. Die Autobahnpolizei kontrollierte den 31-jährigen Fahrer und stellte eine Alkoholisierung von 1,73 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen.

Polizeisprecher Marvin Teschke: "Alkohol am Steuer bleibt eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Schon geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit erheblich einschränken. Die Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) wird ihre intensiven Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr fortführen. Es drohen empfindliche Strafen."

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