Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pkw-Brand in Zeven: Tatverdächtiger gestellt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am 21.03.2026, kurz vor Mitternacht, kam es in der Straße Moordamm zum Vollbrand eines am Straßenrand abgestellten Peugeot.

Unmittelbar nach dem Brand ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung sowie auf einen männlichen Täter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 24-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Zeven von Polizeikräften gestellt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-Jährige den Pkw zuvor in Brand gesetzt hat. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht, der Pkw jedoch vollständig zerstört. Der Sachschaden ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und musste anschließend mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Ob der 24-Jährige auch für weitere Brände im Stadtgebiet Zeven verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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