Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: berauscht unterwegs
Saalfeld/Saale (ots)
Am frühen Freitagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen 43-jährigen Saalfelder, der mit seinem Skoda die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße befuhr. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der Mann - laut Drogenvortest - unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis stand. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, sowie die Erstattung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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