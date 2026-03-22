LPI-SLF: berauscht unterwegs

Triptis (ots) - In der Zeit von Freitag, den 13.03., 18 Uhr bis Samstag, 14.03., 15 Uhr versuchten die bislang unbekannten Täter auf dem Hof eines Autohauses in Triptis in der Straße der deutschen Einheit einen Pkw zu entwenden. Dabei wurden Manipulationen an einem Pkw vorgenommen, welche als Vorbereitungshandlung für eine Komplettentwendung eingestuft werden. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen ...

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