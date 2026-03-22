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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: berauscht unterwegs

Saalfeld/Saale (ots)

Am frühen Freitagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen 43-jährigen Saalfelder, der mit seinem Skoda die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße befuhr. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der Mann - laut Drogenvortest - unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis stand. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, sowie die Erstattung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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