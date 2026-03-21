Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Schleiz
Schleiz (ots)
Am Freitag, den 20.03.26 parkte die Geschädigte ihren Pkw VW Polo auf dem Parkplatz der Böttger Grundschule in Schleiz. In der Zeit von 14 bis 15:25 Uhr verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit weißer Lackierung einen Schaden am Heck des abgeparkten VW Polo. Wer Hinweise zu dem weißen Fahrzeug geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (036634310) unter dem Aktenzeichen 0070833/2026.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
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