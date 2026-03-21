Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Dacia-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss
Gefell (ots)
In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend wurde in der Ortslage Gefell ein 19-jähriger Dacia-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und neben einer Blutentnahme erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins.
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