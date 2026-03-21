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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dacia-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Gefell (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend wurde in der Ortslage Gefell ein 19-jähriger Dacia-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und neben einer Blutentnahme erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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