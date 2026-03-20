PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein oder Mehrer unbekannte Täter beschädigten Fassade an ehemaligen Supermarkt - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

In Schleiz haben ein oder mehrere unbekannte Täter die Fassade eines ehemaligen Supermarktes in der Straße "Austeg" in Schleiz beschädigt. Dabei rissen sie mehrere Platten der Klinkerfassade ab und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 12.03.2026, und Donnerstag, dem 19.03.2026. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 070152/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden (Tel.: 03663 4310).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:24

    LPI-SLF: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

    Moßbach (ots) - Im Tatzeitraum Donnerstag (19.03.), 19 Uhr bis Freitag (20.03.) früh 07 Uhr beschädigen die bislang unbekannten Täter Gartenzaun und Pflastersteine eines Einfamilienhauses in Moßbach mittels Flüssigteer. Da sich das Objekt in einer Seitenstraße befindet und auch keine weiteren Objekte angegriffen wurden, geht die Polizei von einer zielgerichteten Sachbeschädigung aus. Wer hat in der Nacht von ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:54

    LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

    Saalfeld/ Unterwellenborn B281 (ots) - Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Bundesstraße 281 schwerverletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit seiner Maschine von Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn. Unweit der Auf-bzw. Abfahrt der Gasmaschinenzentrale kam es beim Überholvorgang zwischen dem Motorrad und einem PKW zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der 24-Jährige zu Fall ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:44

    LPI-SLF: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

    Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer von der Straße "Am Mühl" auf die B 281 abbiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug, das bereits auf der B 281 unterwegs war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren