Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein oder Mehrer unbekannte Täter beschädigten Fassade an ehemaligen Supermarkt - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

In Schleiz haben ein oder mehrere unbekannte Täter die Fassade eines ehemaligen Supermarktes in der Straße "Austeg" in Schleiz beschädigt. Dabei rissen sie mehrere Platten der Klinkerfassade ab und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 12.03.2026, und Donnerstag, dem 19.03.2026. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 070152/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden (Tel.: 03663 4310).

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