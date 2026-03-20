LPI-SLF: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer von der Straße "Am Mühl" auf die B 281 abbiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug, das bereits auf der B 281 unterwegs war, ...

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