Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!
Moßbach (ots)
Im Tatzeitraum Donnerstag (19.03.), 19 Uhr bis Freitag (20.03.) früh 07 Uhr beschädigen die bislang unbekannten Täter Gartenzaun und Pflastersteine eines Einfamilienhauses in Moßbach mittels Flüssigteer. Da sich das Objekt in einer Seitenstraße befindet und auch keine weiteren Objekte angegriffen wurden, geht die Polizei von einer zielgerichteten Sachbeschädigung aus. Wer hat in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage wahrgenommen und kann Hinweise zu diesen geben? Hinweise bitte unter Az. 0070457/2026
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
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