Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer stürzen- eine Person leicht verletzt in Krnakenhaus gebracht

Gräfenthal (ots)

Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Probstzellaer Straße in Gräfenthal informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Mopeds hintereinander, als es vermutlich aufgrund einer Geschwindigkeitsverringerung des vorausfahrenden Fahrzeugs zum Zusammenstoß kam.

In der Folge stürzten beide Fahrerinnen sowie eine weitere Mitfahrerin des hinteren Mopeds. Die beiden Jugendlichen auf dem zweiten Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Eine von ihnen wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Mopeds entstand Sachschaden.

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