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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein, dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 18.03.2026 gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 0,8 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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