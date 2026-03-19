Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein, dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 18.03.2026 gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 0,8 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt

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