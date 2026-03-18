Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder bzw. Jugendliche dringen in Keller ein und verunreinigen diesen

Pößneck (ots)

Kinder bzw. Jugendliche verschafften sich am Dienstagmorgen Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck. Sie suchten dann den Waschmaschinenbereich auf, entnahmen Wasch-Pods und warfen diese sowie anderes Waschmittel im Keller umher. Anschließend wurden noch weitere Kellerbereiche mit Urin und Kot durch die Kinder / Jugendlichen verunreinigt. Durch eine Mitarbeiterin des Hauses wurden die Umstände festgestellt, die Kosten für Reinigung etc. belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an - es liegen jedoch entsprechende Hinweise vor.

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