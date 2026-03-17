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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubter Umgang mit Abfällen
Die Polizei sucht Zeugen

Triptis (ots)

Am Dienstag, den 03.03.2026, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr, entsorgten bisher unbekannte Täter in Triptis in der Geraer Straße, mitten auf dem Gehweg und unweit eines Kindergartens, mehrere Neonröhren bzw. Leuchtstoffröhren. Diese befanden sich in einem Karton und waren teilweise schon beschädigt. Bei den Röhren handelt es sich um Sondermüll, welcher dementsprechend auch entsorgt werden sollte. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben dazu machen können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0057157 zu melden. (Tel.: 03663 4310)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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