POL-PPKO: Einbruchdiebstahl mit Entwendung eines Pkw Porsche in Heimbach-Weis - Zeugen gesucht
Neuwied (ots)
Am Samstag, den 14.02.2026 kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr in Neuwied Heimbach-Weis zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus, bei dem ein Porsche Macan in der Farbe grau entwendet wurde.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?
Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-92156-390 entgegen.
