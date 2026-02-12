Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mit Krawatte, dafür ohne Leine - Närrischer Hund in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots)

Am 11.02.2026 wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Koblenz ein freilaufender und verkleideter Hund im Stadtgebiet gemeldet. Der Hund, welcher, passend zu unserer fünften Jahreszeit mit einer Krawatte bekleidet war, konnte allerdings relativ zeitnah wieder durch den Halter gesichert werden.

Die Polizei Koblenz wünscht allen zweibeinigen und vierbeinigen Jecken eine friedliche und sichere Karnevalszeit!

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell