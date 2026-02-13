PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schussabgabe in Koblenz Niederberg, Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.02. auf Donnerstag, 12.02.26 wurde der Polizei Koblenz kurz nach Mitternacht eine männliche Person gemeldet, die in Höhe der Kirche Pankratius 4-5 mal geschossen haben soll. Hierbei entstand weder Personen- noch Sachschaden. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte eine Personenbeschreibung erlangt werden.

Demnach soll es sich um eine

männliche Person

ca. 170-180 cm groß schmale Statur dunkle Jacke mit Kapuze weßes Tuch vor dem Gesicht

gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-92156 300 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren