POL-PPKO: Schussabgabe in Koblenz Niederberg, Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.02. auf Donnerstag, 12.02.26 wurde der Polizei Koblenz kurz nach Mitternacht eine männliche Person gemeldet, die in Höhe der Kirche Pankratius 4-5 mal geschossen haben soll. Hierbei entstand weder Personen- noch Sachschaden. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte eine Personenbeschreibung erlangt werden.

Demnach soll es sich um eine

männliche Person

ca. 170-180 cm groß schmale Statur dunkle Jacke mit Kapuze weßes Tuch vor dem Gesicht

gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-92156 300 oder jede andere Dienststelle entgegen.

