Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl eines Krankenfahrstuhls gesucht

Saalfeld)Gorndorf (ots)

Moralisch verwerflich gingen unbekannte Täter vor, nachdem sie in den zurückliegenden Tagen das Fortbewegungsmittel einer körperlich eingeschränkten Person in der Stauffenbergstraße in Saalfeld/ Gorndorf stahlen. Ein oder mehrere Täter eigneten sich einen -vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten - elektrischen Krankenfahrstuhl an. Das Gefährt war mit einem Lenkradschloss gesichert und wurde mutmaßlich weggeschoben. Der 73-jährige Eigentümer hatte den Diebstahl am Montagabend bemerkt und die Polizei informiert. Unabhängig vom finanziellen Verlust des Fahrzeugs, welches mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet war, kommt in diesem Fall hinzu, dass dem Senior nun die Möglichkeit auf Mobilität und Fortbewegung genommen wurde. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0066862 entgegen.

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