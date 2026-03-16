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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses: Bewohner schwerverletzt

Remptendorf/ Thimmendorf (ots)

Mehrere Feuerwehren sowie die Polizei waren am Sonntagmorgen zu einem Brand in Timmendorf im Einsatz. Gegen 09 Uhr wurde ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet. Der 76-jährige Bewohner konnte zunächst von der Feuerwehr gerettet werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er gilt als schwer verletzt. Nach dem Löschen des Brandes wurde im Haus außerdem ein Hund gefunden, der dem Feuer zum Opfer gefallen war. Im Laufe des Montags ist ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld im Einsatz, um Hinweise zur Entstehung des Feuers zu erlangen bzw. um Ermittlungen am Brandort durchzuführen. Zur genauen Ursache des Brandes sowie zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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