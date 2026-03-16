LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots) - Am Sonntag, dem 15.03.2026, gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schwarzburger Chaussee einen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle zudem eine Frau und ein Baby. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ...

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