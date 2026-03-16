Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss
Unterwellenborn (ots)
Am Sonntag, dem 15.03.2026, gegen 21:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Kamsdorfer Straße in Unterwellenborn einen 55-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,1 Promille.
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