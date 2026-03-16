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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntag, dem 15.03.2026, gegen 21:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Kamsdorfer Straße in Unterwellenborn einen 55-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,1 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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