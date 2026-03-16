Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt durch aufmerksamen Verkehrsteilnehmer beendet

Lauscha (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, kam es in Lauscha zu einer Verkehrskontrolle infolge einer gemeldeten möglichen Trunkenheitsfahrt. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor in der Ortslage Lauscha einen vorausfahrenden Pkw bemerkt, dessen Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr geriet und wiederholt gegen die Bordsteinkante fuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug aus Richtung Neuhaus am Rennweg kommend durch den Ort Lauscha und stellte fest, dass der Pkw mehrfach beinahe Unfälle verursachte und zeitweise drohte, in den Graben zu fahren. Der Verkehrsteilnehmer blieb hinter dem Fahrzeug, bis die Polizei eintraf. In der Köppleinstraße konnte der Fahrer schließlich durch die eingesetzten Beamten kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 49-jährigen Mann. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell