Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L1108

L1108- Freienorla (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 1108 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 15 Uhr befuhr eine 48-jährige Fahrerin mit einem Pkw die L1108 Freienorla kommend in Fahrtrichtung Pößneck. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Eine 20-jährige Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es auf der Strecke für etwa eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 16:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

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