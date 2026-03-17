Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flucht unter Alkoholeinfluss

Saalburg (ots)

In den Abendstunden des 16.03.2026 sollte im Raum Saalburg ein schwarzer Pkw Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser etzog sich der zunächst unbekannte Fahrzeugführer durch Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Landstraße zwischen Saalburg und Gräfenwarth wurde mit zum Teil über 160km/h befahren. Zu einer konkreten Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Ein 56jähriger Mann wurde im Nachgang als vermeintlicher Fahrzeugführer ermittelt und nach Verweigerung der Vortests, bei wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch, einer Blutentnahme unterzogen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben treffen können, werden gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Insbesondere der Fahrzeugführer im Gegenverkehr, der die Landstraße im Bereich der Wetteratalbrücke gegen 22:30 Uhr befuhr.

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