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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Graffit-Sprühereien gesucht

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (13.03.2026 bis 16.03.2026) besprühten bisher unbekannte Täter verschiedene Verkehrsleitpfosten und Warntafeln zwischen Saalburg und Wernsdorf. Gleiche Schriftzüge befinden sich auch auf einer Grabstehle des Friedhofes in Saalburg sowie am Altcontainer in Wernsdorf und den Leitpfosten in Richtung Schillbach. Zeugen, die Angaben zur genauen Tatzeit sowie den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0066507 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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