Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Taschendiebstahl bei Schlafenden am Bahnhof Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl zum Nachteil von zwei lettischen Staatsangehörigen kam es am Freitagmorgen (06.03.2026) am Hauptbahnhof Heilbronn.

Die beiden Geschädigten lagen nach den aktuellen Erkenntnissen gegen 06:30 Uhr schlafend im Bahnhof Heilbronn auf einer Wartebank. Dies soll die 43-jährige Tatverdächtige genutzt haben, um in die Jackentaschen der 38-jährigen und 39-jährigen Schwestern zu greifen. Dadurch wurde eine der beiden Geschädigte wach und bemerkte den Vorgang. Dies meldete sie einer Streife der Bundespolizei, woraufhin die mutmaßliche Täterin kontrolliert und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Heilbronn verbracht wurde.

Da sich keine Wertgegenstände in den Taschen befunden haben, ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls im Versuch gegen die deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell