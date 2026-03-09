Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte legen Schottersteine auf die Gleise

Ebersbach / Fils (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Freitagnachmittag (06.03.2026) auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Uhingen und Ebersbach an der Fils.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mehrere Schottersteine auf den Gleisstrang gelegt. Dies wurde durch den Triebfahrzeugführer eines vorbeifahrenden Zuges gegen 13:30 Uhr an die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet. Eine Streife der Bundespolizei konnte vor Ort die inzwischen überfahrenen Steine feststellen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Betonstücke und Schottersteine gefährden die Täter zudem nicht nur Zugpassagiere, sondern auch sich selbst massiv!

