Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei

Stuttgart (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 23-Jähriger am Donnerstag (05.03.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der Tatverdächtige gegen 14:55 Uhr im Reisezentrum der Deutschen Bahn zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer 52-jährigen Mitarbeiterin. Offenbar empfand der 23-Jährige den Ticketpreis als zu hoch. Im weiteren Verlauf soll sich der Mann mit tschechischer Staatsangehörigkeit über den Arbeitsplatz der Mitarbeiterin gelehnt und mehrfach auf die Tastatur der deutschen Staatsangehörigen eingeschlagen haben. Bevor der Verdächtige das Reisezentrum verließ, soll er die 52-Jährige zudem beleidigt haben.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann am Hauptbahnhof Stuttgart in einem ICE in Fahrtrichtung Paris angetroffen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 23-Jährige gegenüber den Einsatzkräften der Bundespolizei aggressiv und uneinsichtig. Aufgrund seines Verhaltens musste er noch im Zug zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei trat der Tatverdächtige mehrfach nach den eingesetzten Beamten. Nachdem weitere Streifen zur Unterstützung kamen, wurde der Mann zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Durch die Widerstandshandlungen zogen sich drei Beamte leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Sachbeschädigung, der versuchten Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

