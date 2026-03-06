Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Vandalismus am Bahnhof

Westerstetten (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger richtete am Donnerstagmorgen (05.03.2026) am Bahnhof Westerstetten einen beträchtlichen Schaden an.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte vermutlich gegen 07:15 Uhr zunächst in der am Bahnhof befindlichen Unterführung mehrere Kabelkanäle sowie die Beleuchtung heruntergerissen haben. Weiterhin soll der Tatverdächtige mehrere abgerissene Kabel auf die Gleise gelegt haben. Auch steht er im Verdacht, eine Scheibe des am Bahnsteig befindlichen Wartehäuschens mit Pflastersteinen eingeworfen zu haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei etwa 3700EUR.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell