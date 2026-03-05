Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Reisender in S-Bahn angegriffen

Böblingen / Ehningen (ots)

Zu einem körperlichen Angriff auf einen 55-jährigen Reisenden kam es am Mittwochmorgen (04.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Geschädigte gegen 06:50 Uhr eine S-Bahn auf der Fahrt von Böblingen nach Ehningen. Im Laufe der Fahrt soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger offenbar unvermittelt auf den deutschen Staatsangehörigen eingeschlagen haben. Erst als dieser um Hilfe rief, wurde ein couragierter Reisender auf die Situation aufmerksam und zog den Tatverdächtigen von dem 55-Jährigen weg. Im weiteren Verlauf soll es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem einschreitenden Reisenden und dem Unbekannten gekommen sein. Der Tatverdächtige soll die Bahn offenbar am Bahnhof Ehningen verlassen haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll sich der Unbekannte bereits vor der Begehung der Tat am Bahnhof Böblingen auffällig verhalten haben.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Auch der couragierte Reisende wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell