PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Reisender in S-Bahn angegriffen

Böblingen / Ehningen (ots)

Zu einem körperlichen Angriff auf einen 55-jährigen Reisenden kam es am Mittwochmorgen (04.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Geschädigte gegen 06:50 Uhr eine S-Bahn auf der Fahrt von Böblingen nach Ehningen. Im Laufe der Fahrt soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger offenbar unvermittelt auf den deutschen Staatsangehörigen eingeschlagen haben. Erst als dieser um Hilfe rief, wurde ein couragierter Reisender auf die Situation aufmerksam und zog den Tatverdächtigen von dem 55-Jährigen weg. Im weiteren Verlauf soll es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem einschreitenden Reisenden und dem Unbekannten gekommen sein. Der Tatverdächtige soll die Bahn offenbar am Bahnhof Ehningen verlassen haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll sich der Unbekannte bereits vor der Begehung der Tat am Bahnhof Böblingen auffällig verhalten haben.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Auch der couragierte Reisende wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 13:17

    BPOLI S: Angriff auf Bahnmitarbeiter am Bahnhof Herrenberg

    Herrenberg (ots) - Am Montagvormittag (02.03.2026) ist es am Bahnhof Herrenberg zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 10:44 Uhr. Ein 61-jähriger Mitarbeiter mit kosovarischer Staatsangehörigkeit bemerkte am Bahnsteig einen bislang unbekannten Mann, der offenbar ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:07

    BPOLI S: Unbekannter Täter spuckt 17-Jähriger ins Gesicht - Zeugen gesucht

    Goldberg (ots) - Am Montag, den 2. März 2026, kam es gegen 13:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke zwischen Goldberg und Stuttgart-Rohr zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 17-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit zwei Freundinnen in der S-Bahn, als ein bislang unbekannter Mann vor ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:53

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Blaubeuren

    Blaubeuren (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitag (27.02.2026) am Bahnhof in Blaubeuren gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 15-jährige Reisende gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig, als einer der Jugendlichen von dem Unbekannten angerempelt wurde. Aufgrund dessen soll sich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren