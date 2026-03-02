PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Blaubeuren

Blaubeuren (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitag (27.02.2026) am Bahnhof in Blaubeuren gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 15-jährige Reisende gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig, als einer der Jugendlichen von dem Unbekannten angerempelt wurde. Aufgrund dessen soll sich ein Streitgespräch entwickelt haben, in dessen Verlauf der Unbekannte sein Gegenüber wohl kurzzeitig am Hals würgte. Nachdem der gleichaltrige Freund helfen wollte, soll der mutmaßliche Täter auch ihn attackiert und gegen eine Wand gestoßen haben. Beide 15 Jahre alten Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Unbekannte wird als 40 bis 50 Jahre alter Mann mit Glatze und Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Lederjacke mit weißen Streifen im Schulterbereich sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

