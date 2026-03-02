PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es in der Nacht zum Samstag (28.02.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge belästigte ein 21 Jahre alter Mann gegen 1:10 Uhr drei Reisende im Bereich der Arnulf-Klett-Passage. Diese sollen daraufhin in den S-Bahnbereich geflüchtet sein und Hilfe bei Mitarbeitenden der DB Sicherheit gesucht haben, wobei der 21-Jährige ihnen folgte. Im weiteren Verlauf geriet der 21-jährige syrische Staatsangehörige in verbale Streitigkeiten mit den Mitarbeitenden, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei trat der Aggressor nach derzeitigem Kenntnisstand einem 41-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit algerischer Staatsangehörigkeit mit dem Fuß gegen dessen Hals. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den aggressiven Tatverdächtigen noch vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sowie während der Verbringung zum Polizeirevier leistete der 21-Jährige mehrfach Widerstand. Im weiteren Verlauf schlug er unter anderem einem eingesetzten 24-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Weiterhin beleidigte der Mann die Polizisten mehrfach und unterließ die Widerstandshandlungen auch dann nicht, als er gefesselt war. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch verbrachte der Tatverdächtige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen den mit über 2,1 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch den Vorfall wurde der Sicherheitsmitarbeiter und ein Polizist leicht verletzt. Der 24-jährige Beamte erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht und konnte zunächst seinen Dienst fortsetzen. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch im weiteren Verlauf verschlechterte, bleibt er bis auf Weiteres dienstunfähig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:46

    BPOLI S: Nach Fahrtausschluss Widerstand geleistet

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem ein 40-Jähriger am Freitagmittag (27.02.2026) am Bahnhof Ludwigsburg von einer Zugfahrt ausgeschlossen wurde, leistete er im Rahmen des darauffolgenden Polizeieinsatzes Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Tatverdächtige gegen 14:30 Uhr einen Regionalzug von Heilbronn in Richtung Ludwigsburg. Da sich der Mann im Rahmen der Fahrt auffällig und ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:44

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte legen Ballastsäcke auf Gleise

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Freitag (27.02.2026) auf Samstag kam es im Bereich von Stuttgart-Obertürkheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen legten bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere etwa 10 Kg schwere Ballastsäcke auf die Gleise. Diese wurden offenbar gegen 23:30 Uhr von einer S-Bahn S1 auf ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:24

    BPOLI S: Zeugen gesucht - S-Bahnsitz beschädigt

    Stuttgart (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwoch (25.02.2026) in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen. Beim Halt der S2 (Fahrtrichtung Filderstadt) an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte meldete gegen 14:30 Uhr ein Reisender einem DB Mitarbeiter einen beschädigten Sitz. Laut aktuellem Kenntnisstand wurde durch den Unbekannten das Sitzpolster großflächig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren