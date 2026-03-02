Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es in der Nacht zum Samstag (28.02.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge belästigte ein 21 Jahre alter Mann gegen 1:10 Uhr drei Reisende im Bereich der Arnulf-Klett-Passage. Diese sollen daraufhin in den S-Bahnbereich geflüchtet sein und Hilfe bei Mitarbeitenden der DB Sicherheit gesucht haben, wobei der 21-Jährige ihnen folgte. Im weiteren Verlauf geriet der 21-jährige syrische Staatsangehörige in verbale Streitigkeiten mit den Mitarbeitenden, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei trat der Aggressor nach derzeitigem Kenntnisstand einem 41-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit algerischer Staatsangehörigkeit mit dem Fuß gegen dessen Hals. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den aggressiven Tatverdächtigen noch vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sowie während der Verbringung zum Polizeirevier leistete der 21-Jährige mehrfach Widerstand. Im weiteren Verlauf schlug er unter anderem einem eingesetzten 24-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Weiterhin beleidigte der Mann die Polizisten mehrfach und unterließ die Widerstandshandlungen auch dann nicht, als er gefesselt war. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch verbrachte der Tatverdächtige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen den mit über 2,1 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch den Vorfall wurde der Sicherheitsmitarbeiter und ein Polizist leicht verletzt. Der 24-jährige Beamte erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht und konnte zunächst seinen Dienst fortsetzen. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch im weiteren Verlauf verschlechterte, bleibt er bis auf Weiteres dienstunfähig.

