Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - S-Bahnsitz beschädigt

Stuttgart (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwoch (25.02.2026) in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen. Beim Halt der S2 (Fahrtrichtung Filderstadt) an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte meldete gegen 14:30 Uhr ein Reisender einem DB Mitarbeiter einen beschädigten Sitz. Laut aktuellem Kenntnisstand wurde durch den Unbekannten das Sitzpolster großflächig aufgeschnitten. Der hierbei entstandene Sachschaden ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

