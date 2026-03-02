PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte legen Ballastsäcke auf Gleise

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Freitag (27.02.2026) auf Samstag kam es im Bereich von Stuttgart-Obertürkheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen legten bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere etwa 10 Kg schwere Ballastsäcke auf die Gleise. Diese wurden offenbar gegen 23:30 Uhr von einer S-Bahn S1 auf der Fahrt in Richtung Kirchheim/Teck mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h überfahren. Hierdurch soll sich das Triebfahrzeug der S-Bahn kurzzeitig aufgeschaukelt haben. Auch leitete der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten am Tatort zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die betroffene Bahnstrecke bis 01:51 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können bewirken, dass ein Zug aus den Schienen springt. Durch umherfliegende Schottersteine und Bestandteile dieser Hindernisse gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

