PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger surft auf S-Bahn mit

Stuttgart (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Samstag (21.02.2026) in Lebensgefahr gebracht.

Gegen 01:15 Uhr befand sich der 18-jährige ukrainische Staatsangehörige an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte. Bei der Einfahrt einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang griff der 18-Jährige an eine Metallstange des letzten Wagens und fuhr bis zum Stillstand der Bahn auf dem Trittbrett mit. Anschließend stieg er zusammen mit einem 17 Jahre alten Begleiter in die S3 und fuhr bis zum Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Hier wiederholte der 18-Jährige seine waghalsige Aktion und fuhr erneut einige Meter außerhalb der anfahrenden Bahn mit. Ein Zivilbeamter der Bundespolizei beobachtete die Handlungen des 18-Jährigen und kontrollierte ihn und seinen Begleiter zusammen mit hinzugerufenen Einsatzkräften in der Nähe des Bahnhofes.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Mitfahren auf Zügen lebensgefährlich ist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Züge kann es vorkommen, dass S-Bahnsurfer den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Vielen Personen ist nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Hierzu muss man die Oberleitung nicht einmal berühren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:57

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Auseinandersetzung nach Ausstieg aus S-Bahn

    Stuttgart (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 64 Jahre alten Mann ist es am Freitagabend (20.02.2026) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Untertürkheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 17-Jährige gegen 19:20 Uhr mit seinem Fahrrad in Untertürkheim aus der S-Bahn der Linie S1 aus. Als der am Bahnsteig wartenden ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:30

    BPOLI S: Notbremse missbräuchlich verwendet

    Ulm (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.02.2026) betätigte ein 17-Jähriger in einem Zug am Hauptbahnhof Ulm die Notbremse eines abfahrenden Zuges. Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 06:30 Uhr einen Regionalexpress in Richtung München betreten haben. Kurz nachdem der Zug angefahren war, soll der deutsche Staatsangehörige, ohne ersichtlichen Grund, die Notbremse des Zuges betätigt haben. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:29

    BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchte Frau am Hauptbahnhof Ulm festgenommen

    Ulm (ots) - Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 22:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ulm auf eine 32-jährige Frau aufmerksam und wollte diese einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Als die Frau die Beamten erkannte, verließ sie umgehend den Hauptbahnhof und lief in das nahegelegene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren