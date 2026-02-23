Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger surft auf S-Bahn mit

Stuttgart (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Samstag (21.02.2026) in Lebensgefahr gebracht.

Gegen 01:15 Uhr befand sich der 18-jährige ukrainische Staatsangehörige an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte. Bei der Einfahrt einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang griff der 18-Jährige an eine Metallstange des letzten Wagens und fuhr bis zum Stillstand der Bahn auf dem Trittbrett mit. Anschließend stieg er zusammen mit einem 17 Jahre alten Begleiter in die S3 und fuhr bis zum Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Hier wiederholte der 18-Jährige seine waghalsige Aktion und fuhr erneut einige Meter außerhalb der anfahrenden Bahn mit. Ein Zivilbeamter der Bundespolizei beobachtete die Handlungen des 18-Jährigen und kontrollierte ihn und seinen Begleiter zusammen mit hinzugerufenen Einsatzkräften in der Nähe des Bahnhofes.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Mitfahren auf Zügen lebensgefährlich ist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Züge kann es vorkommen, dass S-Bahnsurfer den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Vielen Personen ist nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Hierzu muss man die Oberleitung nicht einmal berühren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell