Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Notbremse missbräuchlich verwendet

Ulm (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.02.2026) betätigte ein 17-Jähriger in einem Zug am Hauptbahnhof Ulm die Notbremse eines abfahrenden Zuges.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 06:30 Uhr einen Regionalexpress in Richtung München betreten haben. Kurz nachdem der Zug angefahren war, soll der deutsche Staatsangehörige, ohne ersichtlichen Grund, die Notbremse des Zuges betätigt haben. Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, informierte der Triebfahrzeugführer die zuständige Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die eintreffenden Beamten konnte der Tatverdächtige angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

Aufgrund der gezogenen Notbremse kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell