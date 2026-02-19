Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rucksack im Zug entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Eislingen / Fils (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) entwendete ein Unbekannter in einem Metropolexpress den Rucksack einer Reisenden.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte die 30-jährige Geschädigte gegen 01:20 Uhr den Regionalzug von Stuttgart in Richtung Ulm. Hierbei stellte die deutsche Staatsangehörige ihren Rucksack mit Leopardenmuster offenbar auf dem Sitzplatz neben sich ab. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Geschädigte im Laufe der Fahrt eingeschlafen sein. Sie erwachte offenbar erst, als sie beim Halt des Zuges am Bahnhof Eislingen/Fils eine Person durch den Zug rennen hörte. Kurz darauf bemerkte die Frau das Fehlen ihres Rucksacks. Offenbar soll auch ein weiterer Fahrgast den Diebstahl bemerkt und die Frau darauf angesprochen haben. Der unbekannte Zeuge soll gesehen haben, wie der Tatverdächtige mit dem Rucksack aus dem Zug flüchtete.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

