Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Wendlingen (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es am Bahnhof Wendlingen zu einem Fall der sexuellen Belästigung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 16-jährige Geschädigte gegen 15:25 Uhr am Bahnhof Wendlingen auf. Dort soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die deutsche Staatsangehörige festgehalten und sie am Gesäß berührt haben. Auch soll der Unbekannte die Frau gegen ihren Willen geküsst haben. Ehe der Mann von der Geschädigten abließ, nötigte er sie offenbar zudem zur Herausgabe ihrer Telefonnummer.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Nötigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

